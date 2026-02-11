La vicenda che riguarda Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si fa sempre più complicata. La procura ha aperto un’indagine per stalking nei confronti di Basciano, che rischia il processo. Al momento, i dettagli sono ancora pochi, ma la situazione si sta chiarendo lentamente.

La vicenda giudiziaria che vede coinvolti Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si è arricchita di nuovi dettagli ed è sempre più difficile districarne i nodi. La loro relazione d’amore non si è conclusa pacificamente. Anzi, l’ex tronista di “Uomini e Donne” ha denunciato l’ex compagno, nonché padre di sua figlia, per stalking. Da allora, tra i due noti volti, nelle aule giudiziarie, si sta svolgendo una vera e propria guerra. L’ accusa in questi mesi ha lavorato duramente per ricostruire l’intero quadro. Stando a quanto emerso, l’ex corteggiatore nel corso dell’2023 e dell’2024 avrebbe assunto condotte violente, ai danni della Codegoni.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Approfondimenti su Sophie Codegoni Alessandro Basciano

Milano, 10 febbraio 2026 – La procura ha deciso: Alessandro Basciano dovrà affrontare il processo.

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Alessandro Basciano, il deejay accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna Sophie Codegoni.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Alessandro Basciano rischia il processo per stalking minacce e pedinamenti ai danni di Sophie Codeg

Ultime notizie su Sophie Codegoni Alessandro Basciano

Argomenti discussi: Alessandro Basciano rischia il processo: la procura chiede il rinvio a giudizio; Stalking a Sophie Codegoni, Alessandro Basciano rischia il processo: Prevaricazione e aggressività verbale; Alessandro Basciano rischia il processo: la procura chiede il rinvio a giudizio; Alessandro Basciano, le minacce di morte a Sophie Codegoni e 3mila pagine di screenshot: ora il dj rischia il processo.

Alessandro Basciano a rischio processo: la Procura chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie CodegoniAlessandro Basciano a rischio processo: la Procura di Milano chiede il rinvio a giudizio per stalking a Sophie Codegoni, dopo le accuse di minacce, pedinamenti e controllo ossessivo. notizie.it

Alessandro Basciano rischia il processo: la procura chiede rinvio a giudizioPer Alessandro Basciano la Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio. Il deejay è accusato di stalking ai danni dell'ex compagna Sophie Codegoni. L'inchiesta che vede coinvolto l'ex concorrent ... milanotoday.it

"Stalking su Sophie Codegoni". Alessandro Basciano rischia il processo: chiesto il rinvio a giudizio >> https://buff.ly/YjGkFwQ - facebook.com facebook

Alessandro Basciano, le minacce di morte a Sophie Codegoni e 3mila pagine di screenshot: ora il dj rischia il processo x.com