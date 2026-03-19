Mamme in Valseriana fra natura e piscina | il nuovo corso per donne in gravidanza

A Clusone, a fine marzo, riprende il progetto dedicato alle mamme in Valseriana, con un nuovo corso rivolto alle donne in gravidanza. Il percorso è stato ideato per supportare le future mamme durante questa fase importante, offrendo attività e spazi dedicati. L’iniziativa coinvolge un gruppo di donne che si prepara ad affrontare il periodo della gravidanza con attenzione e consapevolezza.

Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé e del proprio bambino fin dai primi mesi, in un contesto professionale, familiare e attento ai bisogni reali delle mamme del territorio Clusone. Riparte a fine marzo il progetto d’eccellenza Mamme in Valseriana con un nuovo corso pensato per accompagnare e sostenere le donne in gravidanza in un momento così delicato e speciale della loro vita. Gli incontri si terranno a Clusone. Il percorso prevede dieci appuntamenti con professionisti del settore, tra i quali ostetrica, psicologa, dietista, osteopata neonatale, esperta in pavimento pelvico ed altre figure professionali. Un team multidisciplinare che metterà a disposizione competenze ed esperienza per offrire informazioni corrette, ascolto e supporto concreto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Articoli correlati

Casertana, lavori in corso: fra calciomercato e nuovo stadioTempo di lettura: 3 minutiLa Casertana ha accelerato i tempi: il direttore sportivo Degli Esposti sta lavorando per fornire a Coppitelli rinforzi...

Coldiretti Campania, nuovo corso fra istituzioni e agricolturaLa prima uscita pubblica del presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e dell’assessore all’Agricoltura, Maria...

Contenuti utili per approfondire Mamme in Valseriana fra natura e...

Discussioni sull' argomento Il lunedì a Bergamo e provincia: tra cultura, musica e astronomia; Rassegna Corale Città di Clusone: 69 anni di musica e un inno alla cultura.

Mamme in Valseriana, fra natura e piscina: il nuovo corso per donne in gravidanzaUn'occasione preziosa per prendersi cura di sé e del proprio bambino fin dai primi mesi, in un contesto professionale, familiare e attento ai bisogni reali delle mamme del territorio ... bergamonews.it

Mamme in Val Seriana, incontri specialistici per le gestantiÈ pronto a partire nei primi giorni di febbraio 2025 il nuovo corso Mamme in Val Seriana, promosso da un gruppo di professionisti altamente specializzati Un’opportunità importante per approfondire, ... bergamonews.it

Mamme, attenzione: esiste una condizione che può colpire i neonati maschi e che spesso passa inosservata. Ve la raccontiamo nel primo commento - facebook.com facebook