Mamme in Valseriana fra natura e piscina | il nuovo corso per donne in gravidanza

Da bergamonews.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Clusone, a fine marzo, riprende il progetto dedicato alle mamme in Valseriana, con un nuovo corso rivolto alle donne in gravidanza. Il percorso è stato ideato per supportare le future mamme durante questa fase importante, offrendo attività e spazi dedicati. L’iniziativa coinvolge un gruppo di donne che si prepara ad affrontare il periodo della gravidanza con attenzione e consapevolezza.

Un’occasione preziosa per prendersi cura di sé e del proprio bambino fin dai primi mesi, in un contesto professionale, familiare e attento ai bisogni reali delle mamme del territorio Clusone. Riparte a fine marzo il progetto d’eccellenza Mamme in Valseriana con un nuovo corso pensato per accompagnare e sostenere le donne in gravidanza in un momento così delicato e speciale della loro vita. Gli incontri si terranno a Clusone. Il percorso prevede dieci appuntamenti con professionisti del settore, tra i quali ostetrica, psicologa, dietista, osteopata neonatale, esperta in pavimento pelvico ed altre figure professionali. Un team multidisciplinare che metterà a disposizione competenze ed esperienza per offrire informazioni corrette, ascolto e supporto concreto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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