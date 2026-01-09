Coldiretti Campania nuovo corso fra istituzioni e agricoltura

Durante l’assemblea di inizio anno di Coldiretti Campania, il presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi, e l’assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, hanno annunciato un nuovo corso di dialogo e collaborazione tra istituzioni e settore agricolo nella regione. L’evento ha segnato un momento di confronto e di definizione di strategie condivise per lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura campana.

La prima uscita pubblica del presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e dell'assessore all'Agricoltura, Maria Carmela Serluca, si è svolta in occasione dell'assemblea di inizio anno promossa da Coldiretti Campania. L'incontro, dal titolo L'agricoltura che vogliamo.

