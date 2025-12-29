Casertana lavori in corso | fra calciomercato e nuovo stadio

La Casertana si prepara a una fase di importanti aggiornamenti, tra attività di calciomercato e interventi sul nuovo stadio. Il direttore sportivo Degli Esposti sta intensificando le operazioni per rafforzare la squadra in vista della prossima trasferta contro l’Altamura, programmata per il cinque gennaio. Un percorso di sviluppo che mira a migliorare la competitività della squadra e a consolidare il progetto di crescita del club.

La Casertana ha accelerato i tempi: il direttore sportivo Degli Esposti sta lavorando per fornire a Coppitelli rinforzi pronti in vista della trasferta contro Altamura, che si giocherà il cinque gennaio. La dirigenza si è concentrata su profili che possano aumentare la profondità della rosa e garantire soluzioni tattiche differenti partita dopo partita. Difesa: alla ricerca di un mancino. La priorità offensiva per il reparto arretrato resta un centrale, preferibilmente di piede sinistro. Nel mirino del club è finito il Giugliano, con l'opzione di riportare in rossoblù il 31enne Marco Caldore: per il difensore napoletano si tratterebbe di un ritorno dopo la stagione 2019-2020, nella quale disputò 24 partite e segnò un gol.

