Veronica Pomaro, madre di Andrea Kimi Antonelli, esprime il suo orgoglio per il successo del figlio nel mondo delle corse. In una dichiarazione, ha detto di essere molto felice ma ha anche chiesto di ridurre la durata delle gare. La donna è anche sorella di Maggie. L'evento si svolge a Bologna il 16 marzo 2026.

Bologna, 16 marzo 2026 – Cuore di mamma Veronica. E di sorella, Maggie. Veronica di cognome fa Pomaro ed è la mamma di Andrea Kimi Antonelli. Il più giovane pilota di Formula 1 ad aver ottenuto una pole position. E, da ieri, l’italiano capace di riportare il tricolore sul podio numero uno di una gara di Formula 1. Fino a venerdì, aveste dovuto incrociare la signora Pomaro, avreste ricevuto una risposta che l’accompagna da diversi anni. “Kimi? Certo che sono orgogliosa. Sono fiera di come la gente dica che è un ragazzo a modo e ben educato”. Kimi Antonelli, papà Marco: “C’è sempre da migliorare, la vittoria più bella deve ancora venire”... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli e cuore di mamma Veronica: “Orgogliosa del mio Andy. Però accorciate le gare!”

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Aggiornamenti e notizie su Kimi Antonelli

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“Oggi sono due le notizie belle: Kimi Antonelli che ha vinto il gran premio in Cina e Jannik Sinner che ha vinto l’Indian Wells #CTCF x.com

La domenica è iniziata con la vittoria di Kimi Antonelli e termina con il trionfo di Sinner agli Indian Wells. Per la prima volta in carriera, Jannik conquista questo Masters 1000. Dopo un inizio di stagione con le sconfitte in Australia e a Doha, qualcuno aveva già i facebook