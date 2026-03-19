Mamma com' eri negli anni Novanta? | cavalchiamo anche noi il trend che rende la moda di quegli anni di nuovo protagonista

Da vanityfair.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane chiede a sua madre come fosse negli anni Novanta, dando il via a una conversazione che ripercorre quel decennio. Il fenomeno si lega a un trend social che vede molte star di allora riappropriarsi di stili e mode di quegli anni, riportandoli alla ribalta. Questa tendenza ha coinvolto anche influencer e appassionati, creando un ritorno di interesse per quell’epoca.

Osannati, celebrati con un sospiro nostalgico, i Nineties sono tornati sulla cresta dell'onda per svariati motivi. Uno dei quali è un trend virale su Instagram che funziona più o meno così: una star popolare ai tempi (o qualche fan per essa) snocciola sulle note della struggente ballad dei Goo Goo Dolls Iris i propri ritratti più belli appartenenti a quegli anni, fingendo di rispondere al quesito «Mamma (o papà) com'eri negli anni Novanta?». Drew Barrymore, Reese Whiterspoon ma anche un insospettabilmente social Kevin Costner: sono solo alcuni dei nomi che non hanno resistito e che hanno subito fatto loro questo gioco riproponendo scatti che mettono in primo piano lo stile di quegli anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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