Il nuovo attacco a sinistra di Nordio | Anche negli anni ’70 chiamavano i brigatisti compagni che sbagliano – Video

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, torna a criticare le manifestazioni di oggi, paragonandole agli anni ‘70. In un video, Nordio dice che anche allora si chiamavano i brigatisti “compagni che sbagliano”. La sua frase ha scatenato reazioni, mentre lui insiste nel mettere in relazione le proteste attuali con il passato violento delle Brigate rosse.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, non arretra sull’ accostamento delle attuali manifestazioni pubbliche e cortei con il periodo degli anni ’60 e ’70 che portò alla nascita delle Brigate rosse. Lo ribadisce in Senato, oggi 12 febbraio, durante il question time proposto dal Partito democratico, partendo dal fatto che lui stesso, quando era pm, occupandosi della “colonna veneta” delle Br finì sotto scorta per le minacce ricevute: «Mi consentirà – dice a Valter Verini che aveva posto l’interrogazione chiedendogli su quali elementi basasse la valutazione sull’imminente ritorno del terrorismo in Italia – di dire che questo fenomeno lo conosco».🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Nordio Brigate rosse

Ultime notizie su Nordio Brigate rosse

