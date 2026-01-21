Emergenza maltempo Ripepi | Prima la sicurezza dei cittadini subito un piano straordinario sugli alberi

In seguito alle recenti ondate di maltempo a Reggio Calabria, si intensifica il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla gestione del verde pubblico. Massimo Ripepi, consigliere comunale e segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, sottolinea l’urgenza di adottare un piano straordinario sugli alberi, ponendo al primo posto la sicurezza dei cittadini.

Le violente ondate di maltempo che stanno colpendo Reggio Calabria riaccendono il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla gestione del verde pubblico: a intervenire con toni duri è Massimo Ripepi, consigliere comunale e segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, che punta il dito.

Reggio Calabria, Ripepi: la caduta degli alberi non è emergenza ma il risultato di anni di incuriaLa sicurezza dei cittadini reggini non può più essere una scommessa contro il tempo o contro il vento. Il ciclone Harry sta mettendo a nudo, per l’ennesima volta, la fragilità di una città abbandonat ... strettoweb.com

