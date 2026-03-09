Superstrada FIPILI l’allarme dei residenti | Rumore e traffico pesante serve un piano straordinario

I residenti lungo la superstrada FIPILI segnalano problemi di rumore e traffico intenso, chiedendo un intervento urgente. La strada collega Firenze, Pisa e Livorno, ed è fondamentale per i collegamenti toscani, ma i cittadini si trovano a convivere ogni giorno con i disagi causati dal volume di veicoli e dal livello di rumore. La richiesta è quella di un piano straordinario per risolvere queste criticità.

Il Comitato Collinare di Lastra a Signa lancia una petizione e chiede interventi urgenti alla Regione. "Oltre 60mila veicoli al giorno, molti sono camion, vivere qui è sempre più difficile" La FI-PI-LI è una delle arterie più importanti della Toscana per i collegamenti tra Firenze, Pisa e Livorno, ma per chi vive lungo il suo tracciato rappresenta anche una fonte quotidiana di disagi. Rumore continuo, traffico pesante, vibrazioni e problemi di manutenzione del manto stradale sono al centro della denuncia del Comitato Collinare di Lastra a Signa, che ha lanciato una petizione per chiedere interventi concreti di risanamento acustico e miglioramento dell’infrastruttura. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

