Maltempo allerta meteo gialla domani 20 marzo per rischio idraulico | le regioni colpite

Domani, venerdì 20 marzo 2026, la Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idraulico in Basilicata e Puglia. Nonostante un miglioramento delle condizioni meteorologiche, le autorità hanno deciso di mantenere l’allerta in queste due regioni per monitorare eventuali criticità. La comunicazione riguarda principalmente le aree più esposte ai rischi di allagamenti e innalzamenti dei livelli idrici.

Tempo in miglioramento ma allerta meteo gialla domani, venerdì 20 marzo 2026, emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico su due regioni: Basilicata e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Meteo, allerta meteo gialla domani 20 marzo per rischio idraulico: le regioni colpiteTempo in miglioramento ma allerta meteo gialla domani, venerdì 20 marzo 2026, emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico su due regioni:... Maltempo, allerta meteo gialla per rischio idraulico domani mercoledì 18 febbraio: le regioni a rischioPer la giornata di domani, mercoledì 18 febbraio 2026, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per rischio idraulico. Contenuti e approfondimenti su Maltempo allerta meteo gialla domani 20... Temi più discussi: Weekend di pioggia a Milano, scatta l'allerta gialla: Fare attenzione; Maltempo sull'Italia anche oggi, allerta gialla in 9 regioni: pioggia, neve e vento fino a burrasca; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 10 marzo: le regioni a rischio; Allerta meteo prolungata (e arancione) a Genova e in Liguria: orari, scenari e previsioni. Meteo, allerta meteo gialla domani 20 marzo per rischio idraulico: le regioni colpiteTempo in miglioramento ma allerta meteo gialla domani, venerdì 20 marzo 2026, emessa dalla Protezione Civile per rischio idraulico su due regioni: Basilicata ... fanpage.it Meteo, ancora maltempo in Italia: dove scatta l'allerta gialla il 19 marzo 2026La Protezione Civile ha emesso per giovedì 19 marzo 2026 un nuovo bollettino di allerta meteo gialla per maltempo e criticità in Italia. meteo.it #Maltempo in #Sardegna La presidente #Todde e l'assessora #Laconi annunciano l'estensione dello #statodiemergenza per affrontare le criticità meteorologiche e idrogeologiche dopo i #cicloni - facebook.com facebook Festa del Papà con il maltempo, ancora pioggia e neve al Centro-Sud: i bollettini meteo della Protezione Civile x.com