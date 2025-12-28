Tragedia nella notte muore motociclista di 21 anni Due feriti in un altro incidente

Nella notte di sabato 17 dicembre si sono verificati due incidenti stradali nelle strade cittadine, provocando una vittima di 21 anni e due persone ferite. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause e le dinamiche degli eventi, mentre si susseguono le richieste di maggiore attenzione alla sicurezza stradale.

Una vittima e due persone ferite. È il drammatico bilancio di due gravi incidenti stradali avvenuti nella notte di sabato 17 dicembre, sulle strade cittadine.Il più grave si è verificato poco dopo le 4.30 in via Mannelli. Per cause ancora in corso di accertamento, un motociclista di 21 anni ha. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

