agnese guadagnin travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti mentre cammina davanti a casa in via santa margherita

PEDEROBBA (TREVISO) - Un'anziana, Agnese Guadagnin di 86 anni, è stata travolta e uccisa da un mezzo per i rifiuti del consorzio Contarina: l'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 19 gennaio, in via Santa Margherita, a Pederobba, in provincia di Treviso. Sul posto, il personale sanitario, l’elisoccorso di Treviso e i carabinieri di Pederobba per le relative verifiche. L'incidente Secondo una primissima ricostruzione l'investimento della donna da parte del mezzo della raccolta dei rifiuti del consorzio Contarina sarebbe avvenuto mentre l'anziana stava camminando lungo via Santa Margherita. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

