Malore mentre taglia legna nel bosco | 31enne salvato con l' elicottero
Momenti di paura in località Esola nel comune di Rezzoaglio in Val D'Aveto. Sabato 27 dicembre, in tarda mattinata, un uomo di 31 anni che stava lavorando nel bosco tagliando legna, ha accusato un forte malessere e ha perso i sensi accasciandosi a terra. Soccorso con l'elicottero DragoIl fratello. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
