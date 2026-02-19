‘Ndrangheta Frank Albanese intercettato | l’incontro mancato con Messina Denaro e gli insulti a Grat

Frank Albanese, coinvolto in un’indagine sulla ‘Ndrangheta, è stato intercettato mentre commentava con rabbia un incontro sfumato con il boss Matteo Messina Denaro. Durante le conversazioni, Albanese criticava aspramente i rappresentanti delle forze dell’ordine e insultava il giudice Gratteri, definendolo un ostacolo. La registrazione rivela anche il desiderio di organizzare un incontro diretto con il superlatitante, considerato il capo supremo dell’organizzazione. Gli investigatori stanno analizzando i dettagli di questa intercettazione, che fornisce nuovi spunti sulle dinamiche interne alla criminalità calabrese.

‘Ndrangheta, l’Intercettazione Incriminante: Insulti a Gratteri e il Sogno di un Incontro con Messina Denaro. Un quadro inquietante emerge dalle intercettazioni che coinvolgono Frank Albanese, figura di collegamento tra le cosche calabresi e gli Stati Uniti. L’uomo, intercettato tra agosto e settembre 2024, ha espresso un profondo astio verso la magistratura, in particolare l’ex procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, e ha rivelato il desiderio di incontrare il boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, deceduto nel 2023. Le indagini, condotte dal ROS dei Carabinieri, gettano luce sui complessi legami tra ‘ndrangheta e Cosa Nostra.🔗 Leggi su Ameve.eu

