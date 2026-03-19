Madonna delle Tredici Pietre | l’apparizione che si intreccia a presenze misteriose e silenziose

La Madonna delle Tredici Pietre è apparsa avvolta da un bagliore intenso mentre si trovava in un luogo sconosciuto. Al suo fianco, sono state viste presenze misteriose e silenziose, che si sono fatte notare agli occhi di alcuni testimoni. L’evento è stato accompagnato da un bagliore che ha illuminato l’area e da figure che sembravano celesti. L’apparizione ha coinvolto un uomo in pericolo di vita.

La Madonna delle Tredici Pietre è apparsa avvolta da un bagliore folgorante per accorrere in aiuto di un uomo pericolo di vita insieme a misteriose figure celesti. 19 marzo 1509: la Madonna apparve in Francia, nella zona dell’Aveyron (diocesi di Rodez). Destinatario dell’apparizione fu un carrettiere indicato col cognome di Colongos. L’uomo stava conducendo il suo carretto lungo uno sperduto sentiero in quel di Villefranche-de-Rouergue. Il carico pesante rendeva molto difficile percorrere la strada fangosa. A un certo punto il carrettiere si trovò alle prese con un ruscello ingrossato quel giorno dalla neve che si era sciolta. Colongos aveva da poco iniziato il suo tragitto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Madonna delle Tredici Pietre: l’apparizione che si intreccia a presenze misteriose e silenziose Articoli correlati 25 dicembre: l’apparizione della Madonna di Kevelaer e i miracoliQuello della Consolatrix afflictorum di Kevelaer è uno dei santuari più frequentati dai tedeschi. La Madonna di Cochabamba: l’apparizione shock della veggente con Gesù sanguinanteL’ultimo, drammatico messaggio della Madonna di Cochabamba, apparsa alla veggente accanto alla figura straziante di un Gesù sanguinante: un monito...