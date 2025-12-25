La Madonna di Kevelaer è molto venerata in Germania dove apparve molti secoli fa con una richiesta ben precisa. Subito dopo cominciarono a verificarsi grazie e miracoli. Quello della Consolatrix afflictorum di Kevelaer è uno dei santuari più frequentati dai tedeschi. Kevelaer è un’umile cittadina del Basso Reno di appena 20 mila abitanti, a circa. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 25 dicembre: l’apparizione della Madonna di Kevelaer e i miracoli

Leggi anche: Supplica alla Madonna da recitare oggi 13 ottobre ultima apparizione a Fatima

Leggi anche: “Si sono fatti dare 300 mila euro dai fedeli millantando miracoli e apparizioni”: Gisella Cardia, la “veggente della Madonna di Trevignano” e il marito rinviati a giudizio per truffa aggravata

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Madonna di Medjugorje, messaggio Natale 2025/ Oggi 25 dicembre apparizioni a Marja e Jacov: la venuta di Gesù - Doppio messaggio Madonna di Medjugorje oggi 25 dicembre 2025, solennità di Natale: le apparizioni a Marija e Jakov e la conferma della Chiesa ... ilsussidiario.net