Il presidente francese ha definito l'escalation attuale nel Golfo sconsiderata e ha chiesto una tregua immediata. Ha anche riferito sui danni causati dalla crisi energetica a livello globale, sottolineando la necessità di ridurre le tensioni. La sua dichiarazione si concentra sull'importanza di una de-escalation nella regione e sui conseguenti impatti economici e sociali.

Il presidente franceseEmmanuel Macron ha denunciato l’escalation in corso in Medio Oriente, definendo “sconsiderati” gli attacchi che, per la prima volta, colpiscono direttamente le infrastrutture di produzione del gas in Iran e in altri Paesi del Golfo. Arrivando al vertice dell’Unione europeaa Bruxelles, Macron ha ribadito la necessità di una moratoria immediata sulle infrastrutture civili e sui civili coinvolti nel conflitto, sottolineando l’urgenza di una rapida de-escalation. Nel suo intervento, il presidente ha anche richiamato il valore simbolico e strategico del periodo attuale, segnato da importanti festività religiose nella... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Macron: “Escalation sconsiderata, serve una tregua”

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