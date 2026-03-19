Al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, il presidente francese ha commentato l’attuale situazione in Medio Oriente, definendo l’escalation come sconsiderata. La sua dichiarazione si aggiunge a un contesto di tensioni crescenti nella regione, senza ulteriori dettagli sui motivi o le conseguenze. La dichiarazione è stata rilasciata pubblicamente e riguarda la percezione dell’andamento dei fatti recenti.

Il presidente francese Emmanuel Macron, al suo arrivo al Consiglio europeo a Bruxelles, ha denunciato quella che ha definito “un’escalation sconsiderata” in Medioriente. “Ho avuto modo di parlare con il presidente Trump ed è stato lui stesso a chiedere la cessazione di tutti questi bombardamenti e attacchi contro le infrastrutture civili, contro gli impianti di gas, petrolio, ma anche idrici”, ha dichiarato il capo dell’Eliseo. “Sosteniamo l’idea di una moratoria sugli attacchi contro le infrastrutture civili e i civili in questo conflitto”, ha proseguito Macron, che ha anche chiesto una tregua durante il mese sacro per l’Islam del Ramadan: “I combattimenti dovrebbero cessare per alcuni giorni per cercare di dare un’altra possibilità ai negoziati”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Macron: "Questa escalation è sconsiderata"

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