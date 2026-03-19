Oggi si è spento a 84 anni Umberto Bossi, fondatore e figura storica della Lega Nord. La notizia è stata comunicata dall’ospedale di Circolo di Varese, dove Bossi era ricoverato. La sua morte segna la fine di una lunga carriera politica iniziata negli anni Settanta. Bossi aveva avuto un ruolo centrale nel panorama politico italiano legato ai movimenti autonomisti del Nord.

Si è spento oggi Umberto Bossi, storico leader e fondatore della Lega Nord, all’età di 84 anni. La notizia è stata confermata dall’ospedale di Circolo di Varese, dove Bossi era ricoverato. Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago (Lombardia), Bossi è stato il volto simbolo del movimento federalista e autonomista del Nord Italia. Soprannominato il “Senatùr”, ha fondato nel 1984 la Lega Lombarda, che insieme ad altri movimenti regionalisti ha dato vita alla Lega Nord, trasformandola in una forza di rilievo nel panorama politico nazionale. Durante la sua carriera politica, Bossi ha ricoperto ruoli istituzionali di primo piano, tra cui quello di ministro per le riforme e per il federalismo nei governi degli anni 2000. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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È morto Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord aveva 84 anni

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