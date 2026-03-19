Lutto nel Como | è morto Michael Hartono proprietario del club

Il Como 1907 piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono, proprietario del club e co-fondatore dell’impero Djarum. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla società, che si è unita al dolore per la perdita di una figura chiave alla guida del team. Hartono aveva contribuito alla gestione della squadra e alla crescita del club negli ultimi anni.

Il Como 1907 entra in una fase di profondo cordoglio per la scomparsa di Michael Bambang Hartono, colonna portante della proprietà lariana e co-fondatore dell’impero economico Djarum. Il magnate indonesiano, azionista di riferimento del club insieme al fratello Robert Budi Hartono, si è spento a Singapore all’età di 86 anni. La notizia, trapelata inizialmente dai media asiatici, è stata confermata da una nota ufficiale del club che esprime gratitudine e rispetto per l’uomo che, nel 2019, rilevò la società tramite la Sent Entertainment, avviando una scalata senza precedenti dai dilettanti fino alle soglie della Champions League. Nonostante la perdita di una delle figure più influenti del panorama finanziario mondiale (stabilmente ai vertici delle classifiche Forbes ), la stabilità del Como non è in discussione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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