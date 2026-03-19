È morto Michael Hartono proprietario del Como

È morto all’età di 86 anni Michael Hartono, proprietario e azionista del Como calcio, insieme al fratello Robert. La notizia è stata diffusa dai rappresentanti del club, confermando la scomparsa dell’imprenditore. Hartono aveva acquisito il club alcuni anni fa e ne era uno dei principali sostenitori. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle fonti del club.

Si è spento all’età di 86 anni Michael Hartono, proprietario e azionista del Como insieme al fratello Robert. La notizia arriva direttamente dall’Indonesia. Non ci sono ancora comunicati del club lariano. Lutto in casa Como, si è spento Michel Hartono. Hartono era proprietario del gruppo Djarum, un’azienda indonesiana principalmente conosciuta per la produzione di sigarette, in particolare le kretek, ovvero sigarette a base di tabacco e chiodi di garofano tipiche dell’Indonesia. Al momento non si conoscono ancora le cause del decesso. La sua visione, che affonda le radici nella filosofia asiatica, è riuscita a portare il club lariano a lottare per un posto in Champions. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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