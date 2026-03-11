Attacco hacker filo iraniano blocca sistemi Stryker in uso negli ospedali

Da alcune ore, sistemi di tecnologia medica utilizzati negli ospedali sono stati colpiti da un attacco hacker di matrice filo iraniana. La multinazionale statunitense specializzata in dispositivi medici ha confermato di aver subito un'intrusione informatica che ha temporaneamente bloccato alcune funzioni dei dispositivi Stryker. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito l'entità dei danni o le conseguenze immediate per le strutture sanitarie coinvolte.

Iran, cresce il rischio di cyber attacchi: aziende Usa nel mirino degli hackerIl conflitto con l'Iran apre un nuovo fronte digitale, con gruppi hacker decentralizzati pronti a colpire imprese occidentali. fortuneita.com La guerra all'Iran è anche digitale: gli attacchi hacker a Teheran e la risposta del regime finoraIsraele, Iran e Stati Uniti sono impegnati in un conflitto informatico in altrettanto rapida escalation che prende di mira i rispettivi governi, eserciti e infrastrutture critiche. L'offensiva finora ... msn.com