Nei presidi ospedalieri di Legnano e Magenta è stato adottato un nuovo sistema di intelligenza artificiale per l’endoscopia digestiva. Questa tecnologia, basata su elaborazione in tempo reale tramite infrastruttura cloud, mira a supportare i medici nelle procedure di routine. Pur mantenendo il ruolo centrale del personale sanitario, l’AI si inserisce come strumento di assistenza che può migliorare l’efficienza e la sicurezza delle operazioni.

Legnano (Milano), 20 gennaio 2026 – Certo l’uomo ha sempre un ruolo predominante, soprattutto quando si parla di salute, ma l’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più spazio anche negli ospedali, soprattutto per quanto riguarda le operazioni di routine che devono essere comunque supervisionate: va in questa direzione anche l ’installazione, completata nei giorni scorsi nei Presidi Ospedalieri di Magenta e Legnano, del nuovo sistema di intelligenza artificiale, una tecnologia avanzata che supporta l’endoscopia digestiva attraverso l’elaborazione in tempo reale su infrastruttura cloud. Il sistema utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per migliorare la rilevazione e la caratterizzazione dei polipi del colon, inclusi quelli ad alto rischio e di difficile individuazione, fornendo un s upporto importante per l’endoscopista durante l’esame “come un vero e proprio secondo paio di occhi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Negli ospedali di Legnano e Magenta arriva l'AI a supporto dell’endoscopia digestiva

Leggi anche: All’Asst Lodi due nuove tecniche all'avanguardia per Endoscopia Digestiva

Leggi anche: "Errori ad Endoscopia digestiva": ex paziente chiede risarcimento di oltre 370 mila euro

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Scontro tra vetture sulla Bustese. Quattro feriti, tutti in ospedale; Uboldo, scontro tra due auto: ambulanze ed elisoccorso per quattro feriti sulla Bustese; Riparte da giovani e istruzione lo storico gemellaggio tra Legnano e Ebolowa; Vagiti in tarda mattinata: ecco Matteo e Stefano.

La Befana arriva in autoscala all’Ospedale di Legnano e porta doni e sorrisi ai bimbi della pediatria - All'evento hanno partecipato i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Legnano con la loro autoscala e l'Associazione Ci-Aiutiamo odv che ha portato i doni realizzati con l'iniziativa Donando con il Cu ... legnanonews.com

Ospedali, via ai lavori. In arrivo 17 milioni per la riqualificazione - Un piano di investimenti da 17 milioni di euro è pronto a dare nuova linfa alla sanità dell’Alto Milanese. L’annuncio, giunto tramite la consigliera di Regione Lombardia Silvia Scurati, pone i ... ilgiorno.it

In questi giorni ho visitato alcuni degli ospedali lombardi, in particolare i Pronto Soccorso. A Niguarda, al Fatebenefratelli, al San Carlo, a Legnano e a Busto Arsizio ho avuto modo di incontrare il personale che lavora nella “trincea” dell’emergenza che nei gio - facebook.com facebook