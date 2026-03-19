L’uomo di coppa Ndour alza la soglia di attenzione | Sarà diverso rispetto all’andata

Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, si distingue come l’uomo di coppa della squadra in questa edizione della Conference League, avendo già segnato tre gol. Questa sera a Sosnowiec, il giocatore si prepara a scendere in campo con la volontà di ripetersi, mentre il tecnico ha dichiarato che la partita sarà diversa rispetto a quella dell’andata, alzando così il livello di attenzione sulla sfida.

E’ un po’ l’uomo di coppa di questa Fiorentina. Cher Ndour ha già segnato tre gol in questa edizione della Conference League e punta a ripetersi anche questa sera a Sosnowiec. L’ultima sua rete (all’andata proprio contro il Rakow ) Paolo Vanoli l’ha definita ‘fortunata’. I due, in conferenza stampa alla vigilia, scherzano sul tema. Clima un po’ più rilassato dopo la vittoria di Cremona. Lo si percepisce dalle piccole cose. Ma Cher tiene la concentrazione alta, perché questa Conference League va portata avanti. "Il campo non è in buone condizioni, ma non può essere una scusa perché sarà un problema anche per i nostri avversari. Dobbiamo pensare solo a fare del nostro meglio per passare il turno in questa competizione alla quale teniamo molto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’uomo di coppa. Ndour alza la soglia di attenzione: "Sarà diverso rispetto all’andata» Articoli correlati Il team-pursuit di speed skating sarà completamente diverso rispetto alla Coppa del Mondo: cosa cambiaDomani, a partire dalle ore 16:00, prenderà il via la prova a inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Pronostico Padova-Carrarese: un finale diverso rispetto all’andataPadova-Carrarese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili... Approfondimenti e contenuti su L'uomo di coppa Ndour alza la soglia di... Temi più discussi: Le pagelle della Fiorentina. Ndour re di coppe, Parisi motore instancabile. Comuzzo in difficoltà; Rimonta viola con Ndour e Gudmundsson, Fiorentina-Rakow 2-1; Fiorentina in rimonta contro il Rakow; Rakow-Fiorentina: si salvi chi (non) può. Fiorentina-Rakow 2-1, le pagelle: Ndour uomo di coppa, Gud glaciale dal dischetto, delude FabbianCHRISTENSEN - Reattivo nei primissimi minuti quando scende rapidamente per mandare in corner il tentativo di Lopez. Un paio di prese alte nella ripresa rubano qualche applauso poi su Brunes non può fa ... msn.com Fiorentina's player ratings. Ndour wins cup titles, Parisi is a tireless force. Comuzzo struggles.Firenze, 12 marzo 2026 – Le pagelle della Fiorentina after the 2-1 victory over Rakow in the first leg of the round of 16 of Conference League. sport.quotidiano.net Vanoli: “Come sta #Kean e rispondo così sul suo utilizzo! Piccoli, Ndour, Fazzini e #Gosens domani…” x.com Le parole di Ndour in conferenza stampa - facebook.com facebook