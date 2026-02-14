Il team di inseguimento a squadre di speed skating sarà diverso rispetto alla Coppa del Mondo, perché molti atleti cambieranno formazione. Domani alle 16:00, sulle piste di Milano Cortina, gli atleti scenderanno in pista per la prima gara ufficiale delle Olimpiadi. Si tratta di una sfida che metterà alla prova la nuova composizione della squadra italiana.

Domani, a partire dalle ore 16:00, prenderà il via la prova a inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sull’anello ghiacciato del Milano Speed Skating Stadium, i terzetti più forti del pianeta si sfideranno in un format di gara diverso da quello a cui gli appassionati sono abituati nella Coppa del Mondo. Nel massimo circuito internazionale, infatti, le competizioni si svolgono in Division A e Division B, in base al ranking mondiale, e il confronto avviene nelle singole batterie, analogamente a quanto accade nelle gare individuali. In pratica: chi ottiene il tempo migliore nella propria divisione, composta da un certo numero di heat, conquista la vittoria della tappa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il team-pursuit di speed skating sarà completamente diverso rispetto alla Coppa del Mondo: cosa cambia

L’Italia si conferma seconda forza nell’inseguimento a squadre maschile di speed skating, dietro agli Stati Uniti, che dominano con sei vittorie consecutive.

