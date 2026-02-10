Pronostico Padova-Carrarese | un finale diverso rispetto all’andata

Questa sera alle 20:00 si gioca la sfida tra Padova e Carrarese, valida per la ventiquattresima giornata di Serie B. Il match si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre di migliorare la loro posizione in classifica. Le formazioni si preparano a scendere in campo con alcune novità, mentre i tifosi sono già in fermento in attesa di vedere se il risultato sarà diverso rispetto all’andata. La partita sarà trasmessa in diretta tv e anche in streaming.

Padova-Carrarese è una partita valida per la ventiquattresima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Né playoff né zona retrocessione. Dopo ventiquattro turni di campionato Padova e Carrarese occupano rispettivamente il nono ed il tredicesimo posto della classifica di Serie B, divise da quattro punti. Ciò significa che stazionano nella cosiddetta terra di mezzo della graduatoria: gli apuani sono attualmente più vicini all'ottavo posto che allo spauracchio playout ma la sensazione è che per poter ambire alla post-season serva qualcosina in più; i veneti hanno poco da recriminarsi, perché sapevano che, in quanto neopromossi, sarebbe stato complicato alzare subito l'asticella.

