L' ultima di Saviano | Inter per i rapporti con la ndrangheta andrebbe retrocessa

L’ultima dichiarazione di Saviano riguarda i rapporti tra l’Inter e la ndrangheta, sostenendo che la squadra dovrebbe essere retrocessa. Nel calcio italiano si registra un crescente malumore dopo la brutta figura dell’ultima nazionale in competizione internazionale. La polemica si concentra sulla possibile connessione tra alcuni club e ambienti criminali, alimentando discussioni sulla trasparenza e la gestione del calcio nel paese.

Mentre il mondo del calcio italiano si lecca le ferite dopo la pessima figura dell’ultima italiana in Champions e la preoccupazione per il prossimo playoff nel quale l’Italia si giocherà un posto al mondiale, pochi si aspettavano che ad entrare a gamba tesa fosse un personaggio che col calcio ha poco o niente a che fare. Lo scrittore Roberto Saviano, nella sua ultima diretta chilometrica sul suo canale Instagram, ha ben pensato di tornare sull’inchiesta Doppia Curva e sparare ad alzo zero sulla gestione dei rapporti con la curva da parte dell’Inter. Il tuttologo napoletano non è andato troppo per il sottile, dicendo che la società meriterebbe di essere retrocessa per aver sottovalutato le infiltrazioni mafiose tra la tifoseria organizzata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'ultima di Saviano: “Inter, per i rapporti con la ndrangheta andrebbe retrocessa” Articoli correlati Saviano: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”In una lunga diretta su IG Roberto Saviano ha parlato tra le altre cose dell’inchiesta Doppia Curva che vede coinvolta anche l’Inter in merito ai... Juventus, Saviano “Dirigenza Inter compromessa con la mafia”Continuano le polemiche post Derby D’Italia in seguito ai fatti che hanno visto protagonisti Alessandro Bastoni, Pierre Kalulu e l’arbitro la penna. Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'ultima di Saviano Inter per i... Temi più discussi: Saviano: Il Maxiprocesso ha cambiato per sempre la lotta al crimine organizzato nel mondo; Parte dalla strage di Capaci 'La giusta distanza' di Roberto Saviano su La7; Saviano, la diretta infuocata: L’Inter meriterebbe la retrocessione in Serie B; Roberto Saviano torna in tv: La finta neutralità è la cosa peggiore. Io scelgo da che parte stare. Inchiesta Doppia Curva, nuovo attacco di Saviano: Inter merita retrocessioneMeriterebbe la retrocessione. Roberto Saviano torna ad attaccare l’Inter in una diretta su Instagram. Lo scrittore ha nuovamente usato parole pesantissime sul club nerazzurro, in merito sempre all’i ... calciomercato.it Inter, Saviano continua la sua crociata: Meriterebbe la retrocessione. Ma stavolta non cita MarottaInter, Saviano continua la sua crociata: Meriterebbe la retrocessione. Lo scrittore si scatena contro i tifosi anche sui social ... sport.virgilio.it Saviano scuote il calcio: “Ultras legati a ambienti criminali” Intervento deciso di Roberto Saviano sui rapporti tra tifo organizzato e criminalità. “L’Inter meriterebbe la retrocessione per la gestione con la ‘ndrangheta”. Non solo nerazzurri nel mirino: “Anche Milan - facebook.com facebook #Saviano: "L’ #Inter meriterebbe di essere retrocessa. E Milan e Juve non sono da meno. A Napoli invece…" x.com