Durante una diretta su Instagram, Roberto Saviano ha affrontato il tema dell’inchiesta Doppia Curva, che coinvolge anche l’Inter per i rapporti con la ‘ndrangheta. Ha affermato che la squadra meriterebbe la retrocessione a causa della gestione di queste relazioni. La trasmissione su La7 approfondirà ulteriormente la questione, che riguarda gli intrecci tra il club e l’organizzazione criminale.

In una lunga diretta su IG Roberto Saviano ha parlato tra le altre cose dell’inchiesta Doppia Curva che vede coinvolta anche l’Inter in merito ai rapporti con la ‘ndrangheta, argomento che tratterà nella sua trasmissione su La7. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Saviano (@robertosavianoofficial) Saviano attacca l’Inter. “Invito i tifosi dell’ Inter a leggere i dettagli dell’inchiesta “Doppia Curva”. Spero che quell’inchiesta, con una sentenza molto ambigua che assolve l’Inter per una furbata di essersi dichiarata subito parte lesa, è solo l’inizio. L’Inter ha dichiarato di essere parte lesa sulla gestione dei parcheggi e delle curve e del franchising, dichiarandosi di essere stata costretta e intimidita, ma è una visione assolutamente superficiale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Saviano: “L’Inter meriterebbe la retrocessione per come ha gestito i rapporti con la Ndrangheta”

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