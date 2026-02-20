Juventus Saviano Dirigenza Inter compromessa con la mafia
Roberto Saviano accusa la dirigenza dell’Inter di essere compromessa con la mafia, una dichiarazione che fa discutere. La polemica nasce dopo il Derby d’Italia, quando sono stati coinvolti Bastoni, Kalulu e l’arbitro. Saviano sostiene che alcune scelte della società nerazzurra siano influenzate da interessi illeciti. La sua denuncia si aggiunge alle tensioni tra le due squadre, alimentando un clima di sfiducia tra tifosi e addetti ai lavori. La situazione resta calda e invita a riflettere sulle responsabilità di tutte le parti coinvolte.
Continuano le polemiche post Derby D'Italia in seguito ai fatti che hanno visto protagonisti Alessandro Bastoni, Pierre Kalulu e l'arbitro la penna. Le dichiarazioni di Saviano contro la dirigenza dell'Inter dopo il Derby D'Italia hanno portato a un dibattito che ha coinvolto la politica e le istituzioni.
LA DIRIGENZA DELL’INTER E’ COMPROMESSA DALLA SUDDITANZA AGLI ULTRAS
Argomenti discussi: Calcio e polemiche, il duro attacco di Roberto Saviano a Giuseppe Marotta dopo Inter – Juventus: Campionato falsato; Marotta difende Bastoni, punge la Juve e schiaffo a Saviano; Marotta furioso con Saviano dopo Inter-Juventus: Non so chi sia. L'attacco dello scrittore: Campionati falsati; Roberto Saviano contro il presidente nerazzurro Marotta: Finché ci sarà lui i campionati sembreranno falsati. La replica: Non so nemmeno chi sia.
