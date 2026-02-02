Vergara l’oro di Napoli lo scugnizzo che si è fatto grande | alla scoperta della scommessa vinta da Conte

Vergara, il ragazzo di Napoli conosciuto come l’oro della città, sta facendo parlare di sé. Dopo anni di sacrifici, ha finalmente visto premiata la sua determinazione, grazie anche alla spinta di Conte. La sua storia è diventata simbolo di riscatto per molti giovani del quartiere. Ora, con la vittoria sulla scommessa, si apre un nuovo capitolo della sua vita.

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, sta confermando le aspettative grazie alle sue prestazioni recenti.

Antonio Vergara, il ragazzo di Frattaminore che non si arrende mai, si è preso la scena nella notte di Champions.

Gazzetta dello Sport: L’oro di Napoli. Talento purissimo e la faccia tosta, Vegara è già grandeUno scugnizzo lo riconosci subito: faccia tosta, sfrontatezza e quella convinzione profonda di essere sempre un passo avanti. Antonio Vergara incarna perfettamente questo identikit. Lo racconta Vincen ... napolipiu.com

Vergara: Emozionante segnare due gol al Maradona, non mi aspettavo di farne due di seguitoAntonio Vergara del Napoli parla dopo la partita contro la Fiorentina su Dazn. Scopri le sue emozioni e i suoi gol. ilnapolista.it

