Hojlund la grande scommessa vinta da Antonio Conte

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, sta confermando le aspettative grazie alle sue prestazioni recenti. Sotto la guida di Antonio Conte, l’attaccante danese si sta affermando come elemento chiave della squadra, dimostrando crescita e affidabilità. Questo percorso rappresenta una scommessa vinta per il tecnico, che ha creduto nelle potenzialità del giocatore e sta ottenendo i risultati sperati.

L’attaccante danese sta attraversando un grande momento di forma. L’attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund si sta dimostrando, a suon di ottime prestazione, che la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

hojlund la grande scommessa vinta da antonio conte

© Forzazzurri.net - Hojlund, la grande scommessa vinta da Antonio Conte

Leggi anche: Addio Hojlund, da oggi non ci servi più | Antonio Conte avverte l’ormai ex pupillo: è fuori da ogni turnazione

Leggi anche: Andrea Carnevale: «La Roma sfiorerà lo scudetto, il Napoli ha un De Bruyne da Champions e Hojlund diventerà un grande bomber. Conte e Gasperini hanno un merito grande»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Hojlund brilla, è lui la grande scommessa vinta subito da Conte: l’analisi – GdS; Napoli, ripagato il sacrificio economico per Hojlund: scommessa vinta; Da alter ego di Politano a uomo copertina del Napoli: è il 2025 di Neres – CorSera.

hojlund grande scommessa vintaGAZZETTA - Napoli, sacrificio economico "serio" per Hojlund, la scommessa vinta - La Gazzetta dello Sport si sofferma sul sacrificio di mercato compiuto dal Napoli per rimediare all'emergenza in attacco determinatasi dopo l'infortunio di Romelu Lukaku: "Il Napoli ha fatto un sacrif ... napolimagazine.com

hojlund grande scommessa vintaIl messaggio di Hojlund dopo la vittoria della Supercoppa col Napoli: è semplicemente spietato - La frase scritta dall'attaccante danese dopo la vittoria sul Bologna è semplice ma cela un significato che va ben oltre la soddisfazione sportiva ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.