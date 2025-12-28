Hojlund la grande scommessa vinta da Antonio Conte
Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, sta confermando le aspettative grazie alle sue prestazioni recenti. Sotto la guida di Antonio Conte, l’attaccante danese si sta affermando come elemento chiave della squadra, dimostrando crescita e affidabilità. Questo percorso rappresenta una scommessa vinta per il tecnico, che ha creduto nelle potenzialità del giocatore e sta ottenendo i risultati sperati.
L’attaccante danese sta attraversando un grande momento di forma. L’attaccante danese del Napoli Rasmus Hojlund si sta dimostrando, a suon di ottime prestazione, che la . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
