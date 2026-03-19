L’Unione Europea ha rifiutato la nuova proposta russa, mentre il presidente russo valuta di sospendere tutte le forniture di gas. Il premier polacco ha dichiarato che non ci saranno più relazioni normali con Mosca. La situazione mette a rischio le ultime forniture di energia ancora disponibili nell’area.

Anche con la guerra in Iran, l’Ue non accetterà il petrolio dai russi. Nonostante l’apertura di Mosca a fornire energia all’Europa. Insomma, dopo un botta e risposta fatto di tanti no e qualche forse, Vladimir Putin ha aperto alle forniture di energia al Vecchio Continente che, però, non ci sta. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov ha fatto sapere di non aver «avuto segnali dall’Europa riguardo a un dialogo ma non è mai troppo tardi». Il presidente Putin, ha continuato, «è aperto a discutere le questioni più impellenti». Insomma, segnali positivi da parte del Cremlino ci sono stati, ma questo non basta a riaprire i rubinetti dell’oro nero. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’Ue respinge la nuova offerta russa. E Putin valuta di toglierci tutto il gas

Articoli correlati

Putin chiama Trump: “L’avanzata russa spinga Kiev ai negoziati”. Mosca apre sul gas all’Europa. Il tycoon: “La guerra finirà presto”Al decimo giorno di guerra in Iran squillano i telefoni del Cremlino e della Casa Bianca: da una parte lo zar Vladimir Putin , dall’altra il...

Leggi anche: Satelliti spia e hacker anti-Olimpiadi, la guerra ibrida di Putin all’Ue. Un mistero la nave russa Sparta IV vicina alla Sardegna

Approfondimenti e contenuti su L'Ue respinge la nuova offerta russa E...

Temi più discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Trump attacca NATO e alleati: l’Europa si sfila su Hormuz e si apre la frattura transatlantica; È scontro UE-Ungheria su allargamento. Il Parlamento: Avanti con l’Ucraina. Il ‘no’ di Budapest; Trump respinge la proposta di Putin sull’uranio iraniano: nodo centrale del conflitto.

Putin: l’idea dell’Ue sugli asset russi è una rapina, alla fine dovranno restituirceliPutin definisce l'idea UE sugli asset russi una rapina a ciel sereno, non un furto. Sottolinea che l'appropriazione minerebbe la fiducia e che gli asset dovranno essere restituiti. Afferma che ... milanofinanza.it

La pressione del gas. Putin pensa di usare ancora l'arma per frantumare l'UeLa nuova crisi energetica causata dal blocco dello Stretto di Hormuz ha messo nuove idee in testa al presidente: bloccare subito le forniture di gas russo ... huffingtonpost.it

Il blogger pro-Cremlino Ilya Remeslo scarica Putin: «È un presidente illegittimo, un criminale di guerra e un ladro». Le 6 accuse shock. - facebook.com facebook

Alan Friedman: “La guerra in Medio Oriente, con l’aumento dei prezzi dell’energia, è un vantaggio enorme per la Russia, che incassa di più e rafforza la propria posizione. Trump ha sempre aiutato Putin, sempre.” x.com