Londra | piano a 6 per riapertura di Hormuz c’è anche l’Italia

Il Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone hanno annunciato di essere pronti a mettere in atto un piano a sei per favorire la riapertura dello stretto di Hormuz. La decisione arriva in un momento di tensione crescente nella regione e segna un passo concreto verso una possibile ripresa delle attività marittime e commerciali. Le nazioni coinvolte hanno comunicato ufficialmente la loro disponibilità a collaborare in questa iniziativa.

LONDRA, 19 MAR – Sei Paesi – Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone – si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale dello strategico Stretto di Hormuz, chiuso in parte dall’Iran in risposta agli attacchi di Usa e Israele. Lo si legge in un comunicato diffuso da Downing Street nel quale i sei condannano inoltre con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. (ANSA) Onu, Guterres: ‘Usa e Israele cessino la guerra. Iran apra lo stretto di Hormuz’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Onu, Guterres: ‘Usa e Israele cessino la guerra. Iran apra lo stretto di Hormuz’ 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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