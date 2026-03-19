Sei Paesi, tra cui l'Italia, hanno annunciato un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz, con l'obiettivo di garantire la navigazione commerciale nella regione. Il ministro degli Esteri ha precisato che si tratta di una dichiarazione politica e non di un intervento militare. L'iniziativa mira a facilitare il traffico marittimo senza coinvolgere forze armate. Questo progetto coinvolge diversi attori internazionali interessati alla stabilità della zona.

C'è un piano per la riapertura dello stretto di Hormuz. Sei Paesi, tra cui l'Italia, si sono dichiarati oggi pronti a contribuire a un piano per garantire la navigazione commerciale di Hormuz. A riferirlo è un comunicato diffuso da Downing Street. Il piano Sono sei i Paesi che hanno deciso di aderire al piano di apertura dello stretto:Regno Unito, Italia, Francia, Germania, Olanda e Giappone. Lo si legge nel comunicato diffuso da Downing Street nel quale i paesi condannano anche con forza gli attacchi attribuiti a Teheran. La condanna a Teheran «Noi condanniamo nei termini più forti - si legge nel comunicato diffuso a nome dei... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - «Hormuz, piano di 6 Paesi per la riapertura», c'è anche l'Italia. Tajani: «Dichiarazione politica, non militare»

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MEDIO ORIENTE | Londra annuncia piano a sei per la riapertura di Hormuz, c'è l'Italia. Starmer-Rutte-Macron: "Serve un piano sostenibile per la riapertura dello Stretto". #ANSA x.com