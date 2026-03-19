Lobotka verso il rientro | le scelte di Conte per Cagliari

Lobotka si prepara a tornare in campo e il tecnico ha deciso le sue scelte per la partita contro il Cagliari. Il Napoli si avvicina alla sfida con alcuni dubbi sulla formazione, mentre il centrocampista slovacco sta recuperando dall’infortunio. La squadra azzurra affronta la trasferta con l’obiettivo di ottenere i tre punti e consolidare la posizione in classifica.

Il Napoli si avvicina alla sfida di Cagliari con diversi nodi da sciogliere, a partire dalle condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco, fermo nelle ultime due gare per un sovraccarico muscolare, punta al rientro ma le decisioni definitive arriveranno solo dopo la rifinitura. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo recupero è vicino, ma resta legato alle sensazioni dell’ultimo allenamento. Il tecnico Antonio Conte valuterà fino all’ultimo prima di inserirlo tra i convocati. Nel frattempo, la formazione prende forma con alcune certezze. In mezzo al campo si va verso la conferma di Billy Gilmour, affiancato da due elementi pronti a incidere dal primo minuto come Kevin De Bruyne e Scott McTominay, entrambi favoriti per una maglia da titolare. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka verso il rientro: le scelte di Conte per Cagliari Articoli correlati Lobotka verso il rientro: possibile panchina a CagliariL’attenzione dello staff tecnico del Napoli in questi giorni è tutta concentrata sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Leggi anche: Lobotka out contro il Lecce: Conte punta al rientro a Cagliari Altri aggiornamenti su Lobotka verso Temi più discussi: Napoli, Lobotka verso il rientro nella trasferta di Cagliari; Napoli, non solo McTominay: anche Lobotka verso il rientro; LOBOTKA VERSO IL RIENTRO, CDS: POSSIBILE CONVOCAZIONE PER CAGLIARI; Napoli, Lobotka verso la convocazione: possibile rientro contro il Cagliari - Napoli Village - Quotidiano di. Napoli, Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col CagliariIl Napoli ritrova Stanislav Lobotka: possibile convocazione contro il Cagliari. Antonio Conte spera nel rientro dello slovacco. europacalcio.it Lobotka verso il rientro: possibile panchina a CagliariForzAzzurri.net - Lobotka verso il rientro: possibile panchina a Cagliari L’attenzione dello staff tecnico del Napoli in questi giorni è tutta concentrata sulle condizioni ... forzazzurri.net Lobotka può esserci a Cagliari! Si va verso la convocazione, i Fab Four del Napoli stanno tornando dlvr.it/TRYdKZ Leggi l'articolo #SSCNapoli #Napoli x.com Napoli, Lobotka verso il recupero. Lo slovacco potrebbe tornare tra i convocati. De Bruyne e McTominay dal 1'. Il 26 maggio amichevole delle Legends: torna Lavezzi - facebook.com facebook