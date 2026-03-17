Lobotka verso il rientro | possibile panchina a Cagliari

Lo staff tecnico del Napoli sta monitorando attentamente le condizioni di Stanislav Lobotka, che potrebbe tornare in panchina nella partita contro il Cagliari. Il centrocampista slovacco si sta allenando con il gruppo e sta valutando se sarà disponibile per la sfida. La decisione finale sulla sua presenza in campo non è ancora stata comunicata.

L’attenzione dello staff tecnico del Napoli in questi giorni è tutta concentrata sulle condizioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco rappresenta infatti l’ultimo tassello mancante del gruppo dei cosiddetti Fab Four e il suo recupero potrebbe restituire a Antonio Conte una soluzione importante in vista della trasferta di venerdì a Cagliari. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la settimana di lavoro a Castel Volturno sarà decisiva per valutare l’evoluzione della situazione fisica del regista azzurro. Lobotka è fermo a causa di un sovraccarico muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime due partite e per questo motivo il suo rientro verrà gestito con cautela. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka verso il rientro: possibile panchina a Cagliari Articoli correlati Leggi anche: Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Lecce Lobotka in dubbio col Lecce: rientro possibile col CagliariIl recupero di Stanislav Lobotka resta uno dei principali interrogativi in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Una raccolta di contenuti su Lobotka verso Temi più discussi: Napoli, non solo McTominay: anche Lobotka verso il rientro; Napoli, Lobotka in dubbio: rischia di saltare il Lecce; Lobotka, testa al Napoli e al Mondiale: c’è la possibile data del rientro – Mattino; Lobotka ancora in dubbio per napoli lecce oggi giornata decisiva per capire se sara convocato. Napoli, a che punto è il rientro di Lobotka? La situazioneStando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, per il rientro di Stan Lobotka non manca molto: lo slovacco poteva rientrare già contro il Lecce ma si è optato per rinviare ma per prudenza la ... fantacalcio.it Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col LecceForzAzzurri.net - Lobotka verso il rientro: possibile convocazione col Lecce Il Napoli potrebbe ritrovare presto uno dei suoi riferimenti in mezzo al campo. Stanislav ... forzazzurri.net Verso Napoli-Lecce, cosa filtra sui recuperi di McTominay e Lobotka - facebook.com facebook #Napoli, c’è ottimismo per Scott #McTominay, il centrocampista scozzese dovrebbe tornare in gruppo oggi ed essere a completa disposizione per la partita contro il #Lecce, anche #Lobotka viaggia verso il recupero, potrebbero esserci tutti i “Fab Four” in ca x.com