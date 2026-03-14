Lobotka out contro il Lecce | Conte punta al rientro a Cagliari

Stanislav Lobotka non prenderà parte alla partita contro il Lecce. L’allenatore ha deciso di non convocarlo per questa sfida. La prossima occasione per il centrocampista sarà la gara contro il Cagliari. La sua assenza sarà comunque una nota negativa per la squadra in vista del match di campionato. La formazione sarà dunque priva di Lobotka per questa giornata.

Stanislav Lobotka non sarà della partita contro il Lecce. Il centrocampista slovacco non è stato inserito nella lista dei convocati da Antonio Conte, che ha preferito non correre rischi dopo il problema fisico accusato negli ultimi giorni. Il regista azzurro aveva provato a recuperare per la gara del Maradona, ma le sensazioni non sono state sufficientemente positive per ottenere il via libera definitivo. Lo staff tecnico e medico ha così scelto la linea della prudenza, evitando qualsiasi forzatura in un momento cruciale della stagione. L’obiettivo adesso è fissato sulla prossima settimana. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista slovacco punta a tornare disponibile per la trasferta di Cagliari, ultima partita del Napoli prima della sosta per le nazionali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lobotka out contro il Lecce: Conte punta al rientro a Cagliari Articoli correlati Lobotka in dubbio col Lecce: rientro possibile col CagliariIl recupero di Stanislav Lobotka resta uno dei principali interrogativi in casa Napoli alla vigilia della sfida contro il Lecce. Leggi anche: Conte concede tre giorni di riposo: Lobotka e McTominay possibili rientri contro il Lecce? Serie A : Conte concede un meritato riposo al Napoli dopo il successo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Lobotka out contro il Lecce Conte punta... Temi più discussi: Infortunio Lobotka, verso il forfait contro il Lecce: si punta al Cagliari – Rep; Fantacalcio Napoli | Niente da fare per Lobotka: out anche a Lecce; Napoli: per la sfida al Lecce Conte ritrova McTominay, ancora out Lobotka; Verso Napoli-Lecce, Lobotka ancora out ma Conte ritrova McTominay e lancia Anguissa dal 1'! Le ultime di formazione. Lobotka out contro il Lecce: Conte punta al rientro a CagliariForzAzzurri.net - Lobotka out contro il Lecce: Conte punta al rientro a Cagliari Stanislav Lobotka non sarà della partita contro il Lecce. Il centrocampista slovacco non è ... forzazzurri.net Lobotka salta anche il Lecce: cosa filtra da CastelvolturnoStanislav Lobotka out anche contro il Lecce: il centrocampista slovacco non è stato convocato per la sfida odierna, con Conte che sceglie la massima prudenza in vista del recupero. tuttonapoli.net Marchetti: “Anguissa e Lobotka Non credo il Napoli li cederà entrambi” Il mercato estivo del Napoli è già al centro delle discussioni, tra ipotesi di addii e possibili rivoluzioni. Ma secondo Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport, serve maggiore equilibri - facebook.com facebook Quattro mesi dopo quel Bologna-Napoli del 9 novembre, Anguissa è pronto a tornare titolare nel centrocampo del Napoli! Complici le assenze di Lobotka e Vergara e con McTominay non ancora al meglio, il camerunense tornerà dal primo minuto contro il L x.com