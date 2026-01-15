Julio Iglesias accusato di violenze sessuali il cantante si difende | La verità verrà a galla
Julio Iglesias, cantante spagnolo di fama internazionale, è stato accusato di violenze sessuali e tratta di esseri umani da parte di due ex dipendenti. L’artista, 82 anni, ha dichiarato che la verità verrà a galla e che la situazione sarà chiarita. La vicenda, riportata dal settimanale ‘Hola!’, solleva interrogativi sulla sua posizione e sugli sviluppi futuri di questa delicata questione legale.
(Adnkronos) – "La verità verrà a galla e la situazione sarà chiarita". Con queste parole Julio Iglesias, 82 anni, ha replicato alle accuse di violenze sessuali e tratta di esseri umani mosse da due sue ex dipendenti, secondo il settimanale di gossip 'Hola!'. La rivista spagnola non ha fornito citazioni dirette della conversazione telefonica con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
