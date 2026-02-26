Il Milan sta affrontando un momento complicato con diversi infortuni tra i giocatori in prestito, tra cui Zeroli e Chukwueze, che si sono fermati dopo la 26ª giornata di campionato. Inoltre, è stata resa nota un'operazione per uno dei giocatori, aumentando le preoccupazioni nello spogliatoio. La situazione richiede attenzione, mentre i tifosi seguono con interesse gli sviluppi.

Il Milan si è mosso molto in estate: alcuni giocatori sono stati ceduti, altri mandati via in prestito. Calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha anche prestato alcuni giocatori interessanti del suo settore giovanile. Sono al momento 11 i giocatori in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Vanno tolti della equazione Jimenez e Pobega già ufficialmente riscattati da Bournemouth e Bologna. Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 26^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in prestito: piovono gli infortuni. Operazione per Cissè. Si ferma anche Zeroli

Colombo infermabile. Gol anche per Zeroli. Cissè: pessime notizie. Il Milan in prestitoIl Milan ha cambiato molto in estate: alcuni giocatori sono stati ceduti, altri mandati via in prestito.

Milan, Zeroli titolare fisso. Morata ritrova campo e gol. Occhi su Cissè: i giocatori in prestitoIn estate il Milan ha deciso di dare via molti giocatori, tra cui alcuni anche in prestito: calciatori della prima squadra e non solo.

Argomenti discussi: E’ lui la chiave, Lewandowski al Milan grazie a Chivu: piovono milioni.

Estupinan verso l’addio al Milan: una squadra di Serie A pronta a prenderlo in prestito | CMArrivato durante la scorsa estate per sostituire Theo Hernandez, passato all’Al-Hilal, Pervis Estupinan non ha convinto l’ambiente Milan con il terzino ecuadoregno destinato a salutare i rossoneri a ... calciomercato.it

Prestiti, l'oro del Milan: da Jimenez a Chukwueze, entrano 70 milioni. E possono essere di più se...I rossoneri hanno sparso in giro per l'Europa un potenziale tesoretto: le cifre ... msn.com