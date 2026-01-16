Milano dall’aggressione a un regista teatrale al corpo a corpo con la polizia Poi sfila l’arma a un agente e spara | arrestato

A Milano, un episodio di violenza ha coinvolto un regista teatrale e le forze dell’ordine. Dopo un corpo a corpo con la polizia, un uomo ha estratto un’arma e ha sparato, venendo successivamente arrestato. In breve tempo, le forze dell’ordine sono riuscite a catturare due rapinatori, dimostrando l’efficacia di un’operazione condotta con rapidità e precisione.

Milano –  La fredda statistica riferisce di due rapinatori arrestati in mezz’ora. Certo, poi c’è tutto lo sviluppo dell’operazione-lampo. E ci sono soprattutto le fasi più concitate della cattura di uno dei ricercati, che poteva concludersi con un esito drammatico. Sì, perché uno degli aggressori, il ventitreenne romeno Leonard Florin Stefan, ora in cella anche per tentato omicidio, è riuscito a sfilare l’arma a un poliziotto e ha esploso due colpi per uccidere: solo la prontezza di riflessi di un vice ispettore e di un agente scelto hanno evitato che i proiettili li colpissero in maniera letale o che incrociassero tragicamente la traiettoria di qualche ignaro passante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

