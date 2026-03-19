Il Liverpool ha battuto il Galatasaray 4-0 nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League. Dopo aver eliminato la Juventus, il Galatasaray è stato sconfitto nettamente dai Reds. La squadra inglese ha ribaltato la sconfitta dell’andata e si è assicurata il passaggio del turno. La partita si è conclusa con il successo netto dei padroni di casa.

Liverpool Galatasaray 4-0: il poker dei Reds permette agli inglesi di ribaltare la sconfitta dell’andata e passare il turno in Champions League. La notte di Anfield ha regalato un’altra prestazione magistrale dei Reds, che hanno archiviato la pratica Liverpool Galatasaray con un netto 4-0. La squadra di Arne Slot ha mostrato una superiorità tecnica e atletica schiacciante, gestendo il ritmo della gara dal primo all’ultimo minuto, fino al triplice fischi. Il match si sblocca al 25? grazie a Dominik Szoboszlai. Sugli sviluppi di un corner battuto da Alexis Mac Allister, l’ungherese raccoglie la sfera e scaglia un fendente dalla distanza che si infila nell’angolino basso, rendendo vano il tuffo di Cakir. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Liverpool Galatasaray 4-0: finisce il sogno dei turchi. Dopo aver eliminato la Juve, il Gala esce dalla Champions!

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possesso palla a favore del Liverpool, 61% contro 39%. 27 tiri totali dei Reds contro i 4 del Galatasaray. 15 tiri in porta contro il solo tiro in porta dei turchi. 8 grandi occasioni del Liverpool (tra cui rigore sbagliato e gol annullato), 0 per gli ospiti. - facebook.com facebook

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