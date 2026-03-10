Galatasaray Liverpool 1-0 | i turchi stendono anche i Reds dopo la Juve Decide l’ex bianconero Lemina

Il Galatasaray ha battuto il Liverpool per 1-0 in una partita valida per la competizione europea. La rete decisiva è stata segnata dall'ex giocatore della Juventus, Lemina, dopo circa sette minuti dal calcio d'inizio. Questa vittoria segue il successo precedente contro la Juventus, consolidando la prestazione dei turchi nelle ultime uscite. La partita si è svolta senza ulteriori eventi di rilievo.

