Il dato sul primo tempo di ieri sera mostra chiaramente il predominio del Galatasaray contro la Juventus. La squadra turca ha controllato il gioco, mettendo sotto pressione la difesa avversaria fin dai primi minuti. I turchi hanno creato più occasioni e mantenuto il possesso palla per la maggior parte della frazione. La differenza di intensità si è vista anche nelle statistiche di passaggi completati e tiri in porta. Questa prima metà di partita ha dato segnali chiari sulla direzione del match.

Galatasaray Juve: la statistica sul primo tempo della sfida di ieri sera certifica il dominio dei turchi. Vediamo insieme il dato. Più che una partita di calcio, i primi 45 minuti dell’Ali Sami Yen sono stati un trattato di sopravvivenza e cinismo applicato. La Juventus è rientrata negli spogliatoi in vantaggio per 2-1, un risultato che ha premiato oltremodo la concretezza bianconera a fronte di una sofferenza statistica evidente: 13 tiri a 5 per il Galatasaray, 21 palloni toccati in area turca contro i soli 7 bianconeri. Ma soprattutto, ed è qualcosa che va riconosciuto a Spalletti, c’è un altro aspetto importante: se dopo l’intervallo la sua mossa più importante – fuori Cambiaso ammonito, dentro Cabal che si è fatto espellere – è stata l’origine della frana, inizialmente la scelta di puntare su McKennie come centravanti e Koopmeiners incursore ha prodotto effetti concreti, come si è vista nella combinazione tra i due in occasione della rete del momentaneo sorpasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Galatasaray Juve: la statistica sul primo tempo del match di Champions League certifica il dominio dei turchi. Il dato

Leggi anche: Sampdoria, Coda davanti a Mbappé e Kane: la statistica che certifica un dominio sorprendente! Il dato

Arbitro Galatasaray Juve, designato il fischietto per il match di Champions League. Ecco su chi è ricaduta la sceltaL’arbitro di Galatasaray-Juventus è stato scelto a causa della sua esperienza nelle partite europee.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.