Galatasaray Juve | la statistica sul primo tempo del match di Champions League certifica il dominio dei turchi Il dato
Il dato sul primo tempo di ieri sera mostra chiaramente il predominio del Galatasaray contro la Juventus. La squadra turca ha controllato il gioco, mettendo sotto pressione la difesa avversaria fin dai primi minuti. I turchi hanno creato più occasioni e mantenuto il possesso palla per la maggior parte della frazione. La differenza di intensità si è vista anche nelle statistiche di passaggi completati e tiri in porta. Questa prima metà di partita ha dato segnali chiari sulla direzione del match.
Galatasaray Juve: la statistica sul primo tempo della sfida di ieri sera certifica il dominio dei turchi. Vediamo insieme il dato. Più che una partita di calcio, i primi 45 minuti dell’Ali Sami Yen sono stati un trattato di sopravvivenza e cinismo applicato. La Juventus è rientrata negli spogliatoi in vantaggio per 2-1, un risultato che ha premiato oltremodo la concretezza bianconera a fronte di una sofferenza statistica evidente: 13 tiri a 5 per il Galatasaray, 21 palloni toccati in area turca contro i soli 7 bianconeri. Ma soprattutto, ed è qualcosa che va riconosciuto a Spalletti, c’è un altro aspetto importante: se dopo l’intervallo la sua mossa più importante – fuori Cambiaso ammonito, dentro Cabal che si è fatto espellere – è stata l’origine della frana, inizialmente la scelta di puntare su McKennie come centravanti e Koopmeiners incursore ha prodotto effetti concreti, come si è vista nella combinazione tra i due in occasione della rete del momentaneo sorpasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Sampdoria, Coda davanti a Mbappé e Kane: la statistica che certifica un dominio sorprendente! Il dato
Arbitro Galatasaray Juve, designato il fischietto per il match di Champions League. Ecco su chi è ricaduta la sceltaL’arbitro di Galatasaray-Juventus è stato scelto a causa della sua esperienza nelle partite europee.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Notte da incubo a Istanbul: Juventus schiantata 5-2 dal Gala dopo due ribaltoni nel match; Le statistiche di Juventus-Lazio 2-2 (24ª giornata di Serie A); Galatasaray-Juventus, la bolgia di Istanbul per un posto agli ottavi; Le statistiche di Napoli-Roma 2-2 (25ª giornata di Serie A).
Galatasaray Juve 5-2: durissimo ko per i bianconeri! Adesso per la qualificazione servirà un’impresaGalatasaray Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata dei playoff di Champions League Archiviato lo scandaloso episodio di Inter Juve, per i bianconeri ... juventusnews24.com
Galatasaray Juve, rimontare 3 gol di scarto non è impossibile: ecco i casi in cui si è verificata in Champions LeagueGalatasaray Juve, rimontare le 3 reti di differenza non è impossibile: ecco i casi in cui si è verificata in Champions un’impresa del genere La Juve si prepara a vivere una delle settimane più calde e ... juventusnews24.com
Brutta botta per la #Juve contro il #Galatasaray nel match di Champions Il 5-2 maturato in Turchia evidenza le serie difficoltà della squadra Secondo voi qual è il problema più grande dei bianconeri facebook
Galatasaray-Juve, le pagelle: Koop ne fa due, 7; Cabal rovina tutto, 3 x.com