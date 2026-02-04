LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | serve un’impresa titanica per il primo posto

Questa sera si gioca la sesta giornata della Champions League di volley femminile tra VakifBank Istanbul e Savino del Bene Scandicci. Le due squadre scendono in campo con obiettivi diversi: i turchi cercano una vittoria che potrebbe consolidare il primo posto nel girone, mentre le italiane sono chiamate a una vera impresa per mantenere aperte le chance di qualificazione. La partita si preannuncia combattuta e ricca di colpi di scena.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la sesta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Vakifbank Istanbul e Savino del Bene Scandicci. A l VakifBank Spor Sarayi si incrociano ambizioni, classifica e storia recente del volley continentale. VakifBank Istanbul e Savino Del Bene Scandicci si giocano il primo posto del gruppo e, con esso, l'accesso diretto ai quarti di finale, riservato esclusivamente alle vincitrici dei cinque gironi. Un privilegio non da poco, perché consente di saltare gli ottavi e costruirsi un cammino teoricamente più agevole verso la Final Four.

Segui la diretta della partita di volley femminile tra Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la Champions League.

Benvenuti alla diretta della partita tra Savino del Bene Scandicci e Vakifbank Istanbul, valida per la terza giornata della Champions League femminile 2025-2026.

VakfBank vs Scandicci LIVE Score & Updates | CEV Champions League Women Pool A Jan 8, 2026

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida valida per la sesta giornata di Champions League di volley femminile 2025-2026, girone A tra Vakifbank Istanbul e Savino del Bene Scandicci. Al VakifBank Spor Sarayi si incrociano ambizioni, classifica e storia recente del volley continentale.

La sesta e ultima giornata del girone A di Champions League femminile offre uno degli appuntamenti più attesi dell'intera fase a gironi. Al VakifBank Spor Sarayi si incrociano ambizioni, classifica e storia recente del volley continentale.

