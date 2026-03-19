Oggi si gioca la partita tra VakifBank Istanbul e Milano, valida per la Champions League femminile 2026. La gara si svolge in diretta e vede le due squadre affrontarsi in un match molto atteso. La diretta è aggiornata in tempo reale, offrendo ai tifosi tutte le azioni e i risultati man mano che si svolgono. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni.

In totale sono dieci gli scontro diretti tra Milano e Istanbul, con ben sette vittorie per la squadra turche e tre, invece, per quella italiana che vuole rovesciare il pronostico. L’ultimo successo della Vero Volley risale alla sfida 4 maggio 2025, quando Anna Danesi e le sue compagne conquistarono il terzo posto della Champions League 20242025 contro le turche per 3-1. Il match tra VakifBank Istanbul e Vero Volley Milano inizierà alle 18.00 e verrà disputato al Vafikbank Spor Sarayi della capitale turca. I giudici di gara saranno il portoghese Pedro Lopes Pinto e la tedesca Sabine Witte. Segui l’intero match in Diretta e in Live, punto dopo... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve il ribaltone!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE VakifBank Istanbul-Scandicci, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: serve un’impresa titanica per il primo posto

Leggi anche: LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: duello Egonu-Boskovic!

Altri aggiornamenti su LIVE VakifBank Istanbul Milano...

Temi più discussi: Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; La Numia Vero Volley Milano a caccia dell’impresa a Istanbul: contro il VakifBank per un posto in Final Four di CEV Champions League; Quando si gioca VakifBank Istanbul-Milano, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tv.

VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingDopo la sfida combattutissima dell’andata all’Allianz Cloud, la Numia Vero Volley Milano è attesa da una prova di altissimo livello nel ritorno dei quarti ... oasport.it

Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingGiovedì 19 marzo (ore 18.00) Milano affronterà il VakifBank Istanbul nel ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile: dopo ... oasport.it

Nonostante una grande gara, la Vero Volley Milano non è riuscita nell'impresa di battere in casa la fortissima VakifBank Istanbul. Un quarto di Champions League che ha visto le ragazze di coach Lavarini andare in vantaggio per due set a zero con una strepit - facebook.com facebook

ULTIM'ORA VOLLEY Champions femminile, andata quarti di finale: Milano-Vakifbank Istanbul 2-3 #SkySport x.com