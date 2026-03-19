LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le turche vincono 25-16 il terzo set si mette male per la Numia

Nel match di Champions League femminile, VakifBank Istanbul ha battuto Milano 2-1, vincendo il terzo set con un punteggio di 25-16. La partita si è svolta in diretta con aggiornamenti continui e la squadra turca ha preso il comando nel corso del confronto. Parallelamente, è possibile seguire in tempo reale anche l’incontro tra Fenerbahçe e Scandicci, iniziato alle 15.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 12-10 Pasticcio di Egonu, con il VakifBank che chiude con la schiacciata di Markova da posto quattro. 11-10 Primo tempo di Gunes, Milano poteva fare di più su quest’attacco sporco della turca. 10-10 Primo tempo di Danesi, che dovrebbe essere cercata di più da Bosio. 10-9 Grande diagonale di Markova da posto quattro. 9-9 La deviazione del muro avversario consegna il vincente all’attacco di Lanier. 9-8 Egonu subisce il muro di Markova. 8-8 Esce la parallela di Lanier da posto quattro. Siamo in parità. 7-8 Attacco diagonale da seconda linea per Boskovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE VakifBank Istanbul-Milano 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche vincono 25-16 il terzo set, si mette male per la Numia Articoli correlati LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: le turche accorciano le distanze nel terzo set, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8-10 Primo tempo Kurtagic 7-10 out Egonu da seconda linea. LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: turche avanti nel terzo set, 8-11CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-24 Diagonale di Lanier da zona 4 21-24 Vincente Cazaute da zona 4 21-23 Vincente Egonu da zona 2 20-23... Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE VakifBank Istanbul Milano 2 1... Temi più discussi: Dove vedere in tv VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; VakifBank Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, canale, streaming; Champions volley: l'agenda di oggi su Sky. LIVE VakifBank Istanbul-Milano 1-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: svantaggio considerevole per la Numia nel 3° set, 19-14CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 19-15 Egonu trova la deviazione giusta ... oasport.it DIRETTA | VakifBank Milano (risultato 1-1) video streaming tv: 3^ set! (19 marzo 2026)Diretta VakifBank Milano streaming video tv: il Vero Volley cerca la grande impresa dopo il ribaltone subito nell'andata dei quarti. ilsussidiario.net CEV Champions League Volley. . It’s MATCH DAT Everything on the line as teams battle for the semifinals VakifBank ISTANBUL vs Numia Vero Volley MILANO 18:00 CET , 20:00 , 14:00 , 12:00 EST Watch LIVE on EuroVolley.TV #CE - facebook.com facebook ULTIM'ORA VOLLEY Champions femminile, andata quarti di finale: Milano-Vakifbank Istanbul 2-3 #SkySport x.com