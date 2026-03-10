LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu non basta rimonta travolgente delle turche

Nella partita di questa sera tra Milano e VakifBank Istanbul, le turche hanno vinto 3-2 dopo una rimonta. Egonu ha segnato molti punti per la squadra di casa, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La sfida di volley femminile della Champions League 2026 si è conclusa con il successo delle turche, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio.

22.30: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 22.28: In casa Milano 38 punti per una Egonu strepitosa nei primi due set che poi ha pagato dazio alla fatica, 11 punti a testa per Lanier (in un set e mezzo), Pietrini, Danesi e Kurtagic. Per il Vakif 37 punti di Markova, 20 di Boskovic, 19 di Cazaute 22.26: Serviva la partita perfetta, si sapeva, da parte di Milano e per due set la Numia si è fatta trovare pronta, poi Markova è salita in cattedra, Milano ha iniziato a commettere qualche errore e non è stata più efficace al servizio e in attacco e il Vakif ne ha approfittato. Non è finita ma servirà una prova maiuscola a... 🔗 Leggi su Oasport.it

