LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-3 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | Egonu non basta rimonta travolgente delle turche

Da oasport.it 10 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di questa sera tra Milano e VakifBank Istanbul, le turche hanno vinto 3-2 dopo una rimonta. Egonu ha segnato molti punti per la squadra di casa, ma non è bastato a evitare la sconfitta. La sfida di volley femminile della Champions League 2026 si è conclusa con il successo delle turche, lasciando i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo scambio.

22.30: Per questa sera è tutto, grazie per averci seguito e buonanotte 22.28: In casa Milano 38 punti per una Egonu strepitosa nei primi due set che poi ha pagato dazio alla fatica, 11 punti a testa per Lanier (in un set e mezzo), Pietrini, Danesi e Kurtagic. Per il Vakif 37 punti di Markova, 20 di Boskovic, 19 di Cazaute 22.26: Serviva la partita perfetta, si sapeva, da parte di Milano e per due set la Numia si è fatta trovare pronta, poi Markova è salita in cattedra, Milano ha iniziato a commettere qualche errore e non è stata più efficace al servizio e in attacco e il Vakif ne ha approfittato. Non è finita ma servirà una prova maiuscola a... 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano vakifbank istanbul 2 3 champions league volley femminile 2026 in diretta egonu non basta rimonta travolgente delle turche
© Oasport.it - LIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu non basta, rimonta travolgente delle turche

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: duello Egonu-Boskovic!

LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu devastante! Lombarde avanti, 26-24CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-6 Parallela di Pietrini da zona 4 8-6 Ancora Egonu da seconda linea in diagonale 7-6 Parallela di Egonu...

Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV

Video Supercoppa 2025 Final! - Milano vs. Conegliano | Full Game from VBTV

Contenuti utili per approfondire LIVE Milano VakifBank Istanbul 2 3...

Temi più discussi: Numia Vero Volley Milano - VakifBank Istanbul in Diretta Streaming | DAZN IT; Milano – VakifBank: al via la vendita libera dei biglietti; Dove vedere in tv Milano-VakifBank Istanbul, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; Milano - VakifBank sfida tra big europee: numeri e statistiche delle due squadre in CEV Champions League.

milano vakifbank istanbul live milano vakifbank istanbulLIVE Milano-VakifBank Istanbul 2-2, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: Markova trascina le lombarde al tie break, 22-25CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 9-11 Mano out Di Markova da zona 4 9-10 Vincente Markova da zona 4 9-9 Errore al servizio Vakif 8-9 Diagonale potente ... oasport.it

Milano-VakifBank Istanbul stasera in tv, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streamingLa Champions League femminile entra nel vivo e per la Numia Vero Volley Milano arriva uno degli incroci più prestigiosi e impegnativi della stagione. Nei ... oasport.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.