LIVE VakifBank Istanbul-Milano 1-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | svantaggio considerevole per la Numia nel 3° set 19-14
La partita tra VakifBank Istanbul e Milano termina con un risultato di 1-1, nel corso della Champions League femminile 2026. Nel terzo set, la squadra italiana si trova in svantaggio di cinque punti, con il punteggio di 19-14. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per le ultime novità sulla sfida e sugli altri incontri di volley femminile in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FENERBAHCE-SCANDICCI DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 15.00 24-16 Altro punto per Markova che trova la deviazione del muro da posto quattro. 23-16 Il muro devia fuori l’attacco di Boskovic. 22-16 Va a segno Pietrini con la parallela da posto quattro. 22-15 Quasi senza muro, Markova piazza la parallela interna da posto quattro. 21-15 Egonu attacca da seconda linea ma pesta la riga. 20-15 Markova chiude con la pipe. 19-15 Egonu trova la deviazione giusta con l’attacco in diagonale da posto due. Time-out per Lavarini. 19-14 Brutto momento di Lanier che commette il terzo errore con un attacco in diagonale che non trova il campo e tanto meno le mani del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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