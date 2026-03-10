LIVE Milano-VakifBank Istanbul 1-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | lombarde in fuga nel secondo set 11-6

La partita tra Milano e VakifBank Istanbul nella Champions League di volley femminile 2026 è in corso, con Milano in vantaggio 1-0 nel primo set. Nel secondo set, le lombarde sono avanti 11-6, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli scambi di gioco. La cronaca in diretta segnala un muro di Gunes e un tocco vincente di Markova, con il punteggio che si mantiene molto serrato.

Egonu strepitosa in questo primo set! 11 punti per lei, ha messo a terra tutto quello che passava dalla rete. Bene Milano a muro e in difesa 20.00: Squadre annunciate in campo. In banda Pietrini per Milano al posto di Lanier 19.58: Nel reparto delle schiacciatrici figurano la francese Helena Cazaute, approdata al VakifBank proprio da Milano, e la serba Katarina Lazovic, mentre tra le alternative di qualità c'è la turca Derya Cebecoglu. Al centro della rete spiccano la statunitense Chiaka Ogbogu, tornata al club dopo una stagione vissuta tra Stati Uniti, Portorico e Corea del Sud, e la stella turca Zehra Gunes, da anni uno dei simboli della squadra.