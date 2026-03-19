Inizia la discesa maschile a Lillehammer con i pettorali di partenza in corso. Schieder e Paris si distinguono per la velocità, mentre Franzoni mantiene un ritmo più contenuto. La gara si svolge sotto gli occhi degli spettatori, con Svetta Hrobat che si posiziona in testa alla classifica. La diretta segue gli sviluppi della prova in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.30 11.27 La prima prova della discesa si è conclusa. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi a domani per la seconda ed ultima. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.25 CLASSIFICA PRIMA PROVA DISCESA 1 Miha Hrobat SLO 1:48.34 2 Cameron Alexander CAN +0.14 3 Florian Schieder ITA +0.28 4 Raphael Haaser AUT +0.44 5 Daniel Hemetsberger AUT +0.51 6 Dominik Paris ITA +0.53 7 Ryan Cochran-Siegle USA +0.57 8 Vincent Kriechmayr AUT +0.71 9 Stefan Rogentin SVI +0.73 10 Nils Allegre FRA +0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: veloci Schieder e Paris, Franzoni non spinge. Svetta Hrobat

Articoli correlati

LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Hrobat al comando, bene Schieder e Paris. Franzoni non spingeCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.

LIVE Sci alpino, Prova discesa maschile Lillehammer in DIRETTA: Paris e Franzoni studiano la pista di KvitfjellCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DI SCI ALPINO DALLE 12.

Contenuti utili per approfondire Svetta Hrobat

LIVE Sci alpino, Prima prova discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: Franzoni unico italiano a spingere. Bailet sorprende tuttiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. A domani per la seconda prova della ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Gigante Are 2026 in DIRETTA: primi punti per Pirovano nella specialità, Zenere in top 10. Doppio trionfo per Scheib!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG MASCHILE DALLE 11.00 I PETTORALI DI PARTENZA LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM FEMMINILE ... oasport.it